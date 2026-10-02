380-kV-Leitung: Erdkabel wäre immer noch „No-Go“

Nach gut einem Jahr Betrieb zieht der Vorstandschef des Stromnetz-Betreibers APG, Gerhard Christiner, eine erste Bilanz über die 380-kV-Leitung in Salzburg. Er spricht auch deutlich an, was er von der lange Zeit diskutierten Variante einer Erdverkabelung hält ...
Seit Juni 2025 transportiert die umstrittene 380-kV-Leitung Strom durch das Bundesland. So aufgeregt wie rund 30 Jahre lang über die Leitung diskutiert wurde, so ruhig läuft seither der Betrieb. Wie sieht die erste Bilanz von Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG) aus? „Die Salzburgleitung leistet uns gute Dienste. Sie ist nicht mehr wegzudenken, weil sie uns hilft das System effizienter zu betreiben“, sagt APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner bei einem Salzburg-Besuch.
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