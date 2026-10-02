380-kV-Leitung: Erdkabel wäre immer noch „No-Go“

Seit Juni 2025 transportiert die umstrittene 380-kV-Leitung Strom durch das Bundesland. So aufgeregt wie rund 30 Jahre lang über die Leitung diskutiert wurde, so ruhig läuft seither der Betrieb. Wie sieht die erste Bilanz von Netzbetreiber Austrian Power Grid (APG) aus? „Die Salzburgleitung leistet uns gute Dienste. Sie ist nicht mehr wegzudenken, weil sie uns hilft das System effizienter zu betreiben“, sagt APG-Vorstandssprecher Gerhard Christiner bei einem Salzburg-Besuch.