„Vorsicht, Rainer!“ Ivanschitz „rettet“ Pariasek

Für den Steirer war es „nach der ersten Hälfte auf jeden Fall ein gewonnener Punkt“. Fixiert wurde das Remis auch dank frischer Impulse von der Bank. „Wir haben gezeigt, dass wir in der Breite sehr gut aufgestellt sind“, erklärte Posch. „Das unterscheidet eine sehr gute Mannschaft von einer guten Mannschaft.“ Der personelle Umbruch nach der WM sei bis dato gelungen, konstatierte der Mainz-Profi. „Man hat in den ersten drei Spielen gesehen, dass Energie da ist und die Jungs, die nachkommen oder auch schon dabei waren, Bock und Energie haben.“