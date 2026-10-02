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FC Bayern wird nach DFB-Debüt zur Kasse gebeten

Deutsche Bundesliga
02.10.2026 13:09
Jonas Urbig gab am Donnerstag sein Debüt für Deutschlands Nationalmannschaft.
Jonas Urbig gab am Donnerstag sein Debüt für Deutschlands Nationalmannschaft.(Bild: AFP/KARL-JOSEF HILDENBRAND)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Team-Debüt im Wohnzimmer und der eigene Verein muss zahlen. Dass Jonas Urbig am Donnerstag in der Allianz Arena erstmals für Deutschland zwischen den Pfosten stand, wird dem FC Bayern teuer in Rechnung gestellt ...

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1,2 Millionen Euro sollen die Münchner für Urbigs Team-Debüt an den 1. FC Köln überweisen, wie die deutsche „Bild“-Zeitung berichtet. So sei es beim Wechsel des Keepers von der Domstadt an die Isar 2025 ausgemacht worden. 

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Neben der Ablösesumme von sieben Millionen Euro könnte sich der Gesamtbetrag mit besagter Debüt-Klausel sowie Bonuszahlungen letztlich auf stolze 15 Millionen belaufen. 

Jonas Urbig machte seinen Job gut.
Jonas Urbig machte seinen Job gut.(Bild: GEPA)

Mann für die Zukunft
Dass man für Urbig schon einmal tief in die Tasche greifen kann, begründete der 23-Jährige im Nations-League-Spiel gegen Serbien mit einer weißen Weste. Und auch in München hat man mit dem Euskirchener Großes vor. Mit Manuel Neuers nahendem Ende bei den Bayern soll Urbig in die Fußstapfen des Star-Goalies treten. 

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