FC Bayern wird nach DFB-Debüt zur Kasse gebeten

Mann für die Zukunft

Dass man für Urbig schon einmal tief in die Tasche greifen kann, begründete der 23-Jährige im Nations-League-Spiel gegen Serbien mit einer weißen Weste. Und auch in München hat man mit dem Euskirchener Großes vor. Mit Manuel Neuers nahendem Ende bei den Bayern soll Urbig in die Fußstapfen des Star-Goalies treten.