Mittelmeerrouten: 35.000 Opfer in 12 Jahren

Auch auf der östlichen Mittelmeerroute verdreifachte sich die Zahl der Todesfälle unter Migranten. Grund waren zahlreiche Schiffsunglücke vor der Küste Kretas. Gleichzeitig ging die Zahl der Ankünfte dort deutlich zurück. Die einzige Route mit einem deutlichen Anstieg der Ankünfte in den ersten vier Monaten 2026 war die westliche Mittelmeerroute nach Spanien. Dort stieg die Zahl um 66 Prozent. Auslöser dafür waren mitunter zahlreiche Überquerungen auf dem Landweg in Richtung der spanischen Exklaven Ceuta und Melilla.