Das Mercedes-Heimspiel war schon einmal verflucht

Diesen Sonntag steigt der Grand Prix in Sepang. Lesen Sie, warum der Rennstall von Boss Toto Wolff Favorit ist, welches Update-Paket der große Trumpf sein könnte, welche Verschwörungstheorien nach dem Rennen vor zehn Jahren kursierten und warum beim Duell Antonelli gegen Russell viel Fingerspitzengefühl gefragt ist.