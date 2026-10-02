Das Mercedes-Heimspiel war schon einmal verflucht

Diesen Sonntag steigt der Grand Prix in Sepang. Lesen Sie, warum der Rennstall von Boss Toto Wolff Favorit ist, welches Update-Paket der große Trumpf sein könnte, welche Verschwörungstheorien nach dem Rennen vor zehn Jahren kursierten und warum beim Duell Antonelli gegen Russell viel Fingerspitzengefühl gefragt ist.
Zuletzt wieder drei Siege in Serie – Kimi Antonelli in Monza und Madrid, George Russell in Baku. Mercedes reiste mit einer gehörigen Portion Selbstvertrauen zum Heimrennen in Sepang, wo am Sonntag aufgrund der prekären Lage im Nahen Osten der Grand Prix von Bahrain ausgetragen wird.
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