Pike: Papst bat um Gnade, dann ging alles schief

Zwei Dosen – trotzdem am Leben

Der Hinrichtungsversuch in Tennessee war nach Angaben von Zeugen von erheblichen Problemen begleitet. Pike blieb nach der Verabreichung der beiden Dosen weiterhin am Leben. Medienzeugen berichteten, dass sie noch atmete und Geräusche von sich gab. Schließlich wurde sie zur medizinischen Versorgung aus dem Gefängnis gebracht.