Superstar Duplantis verzichtet auf Hallensaison

Duplantis blickt auf ein äußerst intensives und kräftezehrendes Jahr zurück, in dem er auch mit leichten Verletzungssorgen (wie etwa beim Diamond-League-Meeting in London) zu kämpfen hatte. Dem Erfolg tat dies jedoch keinen Abbruch: Zuletzt sicherte er sich in Birmingham EM-Gold. Der Seriensieger, der den Weltrekord schon 15-mal verbessert hat, will nun den Fokus auf den nächsten Sommer legen.