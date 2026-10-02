Superstar Duplantis verzichtet auf Hallensaison

Der schwedische Stabhochsprung-Dominator Armand Duplantis verzichtet auf die gesamte Hallensaison 2027 und wird folglich auch nicht an den Hallen-Europameisterschaften im März in Valencia teilnehmen. Der 26-Jährige begründet diesen Schritt mit der nötigen körperlichen Erholung und einer optimalen Vorbereitung auf die kommende Freiluftsaison. Wegen der Pause wird im nächsten Jahr auch sein eigenes Meeting in Uppsala, das „Mondo Classic“, nicht ausgetragen.
Duplantis blickt auf ein äußerst intensives und kräftezehrendes Jahr zurück, in dem er auch mit leichten Verletzungssorgen (wie etwa beim Diamond-League-Meeting in London) zu kämpfen hatte. Dem Erfolg tat dies jedoch keinen Abbruch: Zuletzt sicherte er sich in Birmingham EM-Gold. Der Seriensieger, der den Weltrekord schon 15-mal verbessert hat, will nun den Fokus auf den nächsten Sommer legen.
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