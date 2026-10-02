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Polizei rückte kurz vor Tod bei Panettiere an

Society International
02.10.2026 13:41
Hayden Panettiere starb Mitte August an einer Überdosis. Kurz vor ihrem Tod stand die Polizei ...
Hayden Panettiere starb Mitte August an einer Überdosis. Kurz vor ihrem Tod stand die Polizei vor ihrer Tür.(Bild: APA-Images / Action Press / XNY)
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Von krone.at

Neue, dramatische Details rund um den Tod von Hayden Panettiere. Wie nun herauskommt, rückte erst eine Woche, bevor die Schauspielerin an einer versehentlichen Überdosis verstarb, die Polizei bei der 36-Jährigen an, weil ihr Umfeld sie nicht erreichen konnte. 

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Der Tod von Hayden Panettiere Mitte August sorgte weltweit für Entsetzen. Doch neue Details zu den Wochen vor der Tragödie sorgen jetzt für neuen Wirbel. Denn nur eine Woche, bevor die „Heroes“-Darstellerin in South Carolina an einer versehentlichen Überdosis starb, rückte bei ihrer Wohnung in West Hollywood die Polizei an.

Panettiere war krank
Gegen 22 Uhr sollen Beamte an der Tür von Panettiere geläutet haben. Der Grund: Die Schauspielerin war auf dem Handy nicht mehr zu erreichen, wie „TMZ“ jetzt berichtete.

Hayden Panettiere führte mit Brian Hickerson eine On-off-Beziehung. Vor ihrem Tod soll er ihr ...
Hayden Panettiere führte mit Brian Hickerson eine On-off-Beziehung. Vor ihrem Tod soll er ihr Handy einkassiert haben.(Bild: PPS/www.PPS.at)

Die Tür öffnete demnach aber nicht die Schauspielerin, sondern ihr Freund, Brian Hickerson. Doch auch Panettiere hätten die Beamten angetroffen. Die 36-Jährige soll den Cops erklärt haben, dass er zwar nicht gut gehe, weil sie krank sei, aber ansonsten alles in Ordnung sei. Da kein Verbrechen vorlag, gingen die Polizisten wieder.

Hickerson soll Handy einkassiert haben
Einen offiziellen Bericht gibt es nicht, allerdings eine Dokumentation des Einsatzes. In den Unterlagen sei der Name von Panettiere zwar geschwärzt, ein Insider bestätigte „Us Weekly“ allerdings, dass es sich dabei um die Serien-Beauty gehandelt habe. „Sie war für viele Menschen in ihrem Umfeld nicht mehr erreichbar und es gab Anlass zur Sorge.“

Hayden Panettiere war wenige Wochen vor ihrem Tod noch in einer Behandlungseinrichtung in ...
Hayden Panettiere war wenige Wochen vor ihrem Tod noch in einer Behandlungseinrichtung in Malibu.(Bild: AFP/ANGELA WEISS)

Wie der Insider weiter ausplauderte, soll ausgerechnet Hickerson das Handy seiner Freundin einkassiert haben. Einem Freund soll Panettiere nach einem Klinikaufenthalt rund eine Woche vor ihrem Tod zudem erzählt haben, dass ihr Freund ihr Mobiltelefon habe. 

Vor Tod in Behandlung
Vater Skip Panettiere hatte Ermittlern berichtet, dass seine Tochter vor ihrem Tod zwei bis drei Wochen in einer Behandlungseinrichtung in Malibu gewesen sei. 

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Hayden Panettiere wurde am 16. August in einem Apartment in Greenville, South Carolina, tot aufgefunden. Die Todesursache wurde mittlerweile bekannt gegeben: Laut Gerichtsmedizin starb die Schauspielerin an einer Überdosis mehrerer Drogen – darunter Fentanyl. 

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