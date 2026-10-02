Polizei rückte kurz vor Tod bei Panettiere an

Hickerson soll Handy einkassiert haben

Einen offiziellen Bericht gibt es nicht, allerdings eine Dokumentation des Einsatzes. In den Unterlagen sei der Name von Panettiere zwar geschwärzt, ein Insider bestätigte „Us Weekly“ allerdings, dass es sich dabei um die Serien-Beauty gehandelt habe. „Sie war für viele Menschen in ihrem Umfeld nicht mehr erreichbar und es gab Anlass zur Sorge.“