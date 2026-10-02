Putin will Donbass in maximal 1,5 Jahren erobern

„Ukraine hat sich geirrt“

Die Ukraine habe sich getäuscht, als sie auf den Erfolg von Angriffen gegen Russland gesetzt habe, sagte Putin weiter. „Der Gegner hatte erwartet, dass unsere Gesellschaft auseinanderbrechen würde, aber jeder kann sich irren. Doch nur ein Idiot beharrt auf einem Fehler“, befand er. Der Kriegsgegner hat in der Nacht auf Freitag Industrieanlagen in der russischen Stadt Wolgograd mit Drohnen angegriffen. Dabei brach ein Brand in einem Wohnhaus aus, ein Mensch wurde verletzt. In Wolgograd steht eine große Ölaffinerie.