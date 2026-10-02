Israels Armee tötet Entführer von Shoham-Familie

Am Donnerstagnachmittag hat Israels Armee auf der Plattform X bekannt gegeben, Abu Al-Shaar und einen weiteren Drahtzieher des Hamas-Massakers getötet zu haben. Musab abd-al Jalili Saqib Balbisi sei ein Kommandant im militärischen Flügel der Organisation Islamischer Dschihad gewesen. Er soll gemeinsam mit dem mutmaßlichen Entführer in Israel eingedrungen sein. Kürzlich hätten die Terroristen auch Anschläge gegen Truppen des israelischen Militärs und gegen israelische Zivilpersonen verübt, heißt es. Damit hätten sie den Waffenstillstand im Gazastreifen systematisch verletzt.