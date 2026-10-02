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Israels Armee tötet Entführer von Shoham-Familie

Außenpolitik
02.10.2026 12:35
Die ehemalige Hamas-Geisel Tal Shoham bei einer Rede in Tel Aviv
Die ehemalige Hamas-Geisel Tal Shoham bei einer Rede in Tel Aviv(Bild: Screenshot/kameraOne)
Porträt von Katharina Wurzer
Von Katharina Wurzer

Die israelische Armee hat laut eigenen Angaben den mutmaßlichen Entführer der Familie von Tal Shoham getötet. Auch ein zweiter Drahtzieher des Hamas-Massakers vom 7. Oktober 2023 sei ermordet worden, wurde auf der Plattform X mitgeteilt. Shoham ist Austro-Israeli, da seine Großmutter in Wien geboren wurde.

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Die israelische Armee wirft Muhammad Jamal Mahmoud Abu Al-Shaar von der Terrororganisation Hamas vor, an der Entführung mehrerer Geiseln beteiligt gewesen zu sein, darunter auch der Familie von Tal Shoham. Sowohl seine Ehefrau als auch die beiden Kinder Naveh (11) und Yahel (6) wurden in den Gazastreifen entführt. Der Hamas-Terrorist soll zudem Sharon Hertzman-Avigdori, Noam Avigdori und Shoshan Haran in den Küstenstreifen gebracht haben.

Adi Shoham und ihre beiden Kinder kamen Ende November 2023 nach ungefähr 50 Tagen Gefangenschaft als Teil eines Abkommens zwischen Israels Regierung und der Hamas wieder frei. Tal Shoham selbst wurde am 22. Februar 2025 nach insgesamt 505 Tagen Gefangenschaft freigelassen. Drei seiner Familienmitglieder starben, nachdem sie entführt worden waren.

Hier sehen Sie das Posting der israelischen Armee zu den beiden Terroristen:

Am Donnerstagnachmittag hat Israels Armee auf der Plattform X bekannt gegeben, Abu Al-Shaar und einen weiteren Drahtzieher des Hamas-Massakers getötet zu haben. Musab abd-al Jalili Saqib Balbisi sei ein Kommandant im militärischen Flügel der Organisation Islamischer Dschihad gewesen. Er soll gemeinsam mit dem mutmaßlichen Entführer in Israel eingedrungen sein. Kürzlich hätten die Terroristen auch Anschläge gegen Truppen des israelischen Militärs und gegen israelische Zivilpersonen verübt, heißt es. Damit hätten sie den Waffenstillstand im Gazastreifen systematisch verletzt.

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Brüchige Waffenruhe
Die Armee hat sie laut eigenen Aussagen getötet, „um die von ihnen ausgehende Bedrohung zu beseitigen“. Shoham hat einen Österreich-Bezug: Seine Großmutter wurde in Wien geboren und floh in den 1930er-Jahren vor den Nationalsozialistinnen und Nationalsozialisten. Der 41-Jährige erhielt die österreichische Staatsbürgerschaft vor wenigen Jahren und war Anfang 2025 erstmals zu Besuch

Der angesprochene Waffenstillstand gilt seit etwa einem Jahr, ist aber instabil. Immer wieder kommen Menschen bei israelischen Luftangriffen ums Leben, oft bei der angeblichen Jagd auf Terroristen. Laut Geheimdienstinformationen gibt es derzeit auch wieder Pläne, Israelis zu entführen. Der Friedensplan der Vereinigten Staaten wurde bisher nur teilweise umgesetzt. Die humanitäre Not der Bevölkerung ist groß.

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