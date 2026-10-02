SPÖ Velden: „Kein Vergleich mit Roten in Spittal“

Der ehemalige Chef des Landespressedienstes, Gerd Kurath, wird bei der bevorstehenden Gemeinderatswahl nicht mehr für die SPÖ in Velden kandidieren. Das bestätigte er im Gespräch mit der „Krone“. Warum die Ortspartei diesen Abgang keinesfalls mit den Rücktritten in Spittal vergleichen will …
Weil die Rahmenbedingungen, unter denen Gerd Kurath seine politische Arbeit fortsetzen will, nicht mehr stimmig sind, will der ehemalige Chef des Landespressedienstes nicht mehr für die Liste der Roten in Velden kandidieren, wir haben berichtet.
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