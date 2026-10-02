Zeiler in Brief: „Wir müssen uns ändern“

Sechs Punkte-Plan:

Was das inhaltlich bedeutet, führt Zeiler ebenfalls aus. Die SPÖ müsse wieder zur Partei des sozialen Aufstiegs werden. Öffentliche Schulen und die Gesundheitsversorgung sollen funktionieren, ohne dass Familien zusätzlich zahlen müssen. Bei staatlicher Unterstützung zieht er eine klare Grenze. Österreich müsse jene auffangen, die unverschuldet in Not geraten seien oder nicht arbeiten könnten. „Aber eben nicht jene, die nicht arbeiten wollen. Das können wir uns und das dürfen wir uns nicht mehr leisten.“ Auch beim Thema Sicherheit schlägt Zeiler einen harten Ton an. Wer sich über Gesetze hinwegsetze, müsse mit „harten Konsequenzen“ rechnen – unabhängig von der Staatsbürgerschaft. Frauen dürften sich nicht fürchten müssen, nachts auf die Straße zu gehen. Die wirtschaftliche Priorität setzt er bei den Betrieben: weniger Bürokratie, Entlastung und Anreize für Investitionen. Ohne eine starke Wirtschaft lasse sich soziale Sicherheit nicht garantieren.