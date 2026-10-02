Angst vor der Polizei?
Diebe bringen gestohlene Skulpturen wieder zurück
Diese Diebe haben es wohl doch mit der Angst zu tun bekommen. Ein oder mehrere Täter hatten wertvolle Skulpturen aus einem Garten in München gestohlen. Knapp drei Wochen später brachten sie ihre Beute still und heimlich wieder zurück.
Am 23. September nutzten unbekannte Täter den „Tag des offenen Denkmals“, um im Museum des berühmten Münchner Künstlers Peter Gehring einige seiner Kunstwerke aus dem Garten zu stehlen.
Täter legten Diebesgut vor Garage ab
Knapp drei Wochen nach dem Raub stellte die Ehefrau des verstorbenen Künstlers fest, dass die sechs gestohlenen Bronzefiguren in der Nacht zum 1. Oktober wieder auf dem Anwesen waren. Die Diebe hatten sie unbeschädigt vor ihrer Garage abgelegt.
Fahndungsdruck wohl zu groß
Laut Polizei dürften der Fahndungsdruck und die Presseberichterstattung den oder die Täter dazu bewogen haben, das Diebesgut wieder zurückzubringen.
Skulpturen von bedeutendem Künstler entworfen
Peter Gehring war Architekt, Bildhauer, Maler, Zeichner und Sänger. 2001 ist der Künstler gestorben. Kurz vor seinem Tod hatte er das Anwesen gekauft, von dem die Skulpturen gestohlen wurden. Dieses steht heute unter Denkmalschutz.
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