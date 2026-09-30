85 Euro für Skiticket – aber es gibt Schnäppchen

„Wei Schifoan is des Leiwandste, wos ma si nur vorstöhn kau“, mit diesem Hit hat Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros in den 1970er-Jahren Groß und Klein begeistert, er wurde zur heimlichen Hymne aller Wintersportler – denn damals war Skifahren ein Volkssport in Österreich. Davon sind wir heute weit entfernt. Viele können sich die Pistengaudi ganz einfach nicht mehr leisten.