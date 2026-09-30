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85 Euro für Skiticket – aber es gibt Schnäppchen

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30.09.2026 05:00
Ansturm an der Kasse – trotz hoher Preise
Ansturm an der Kasse – trotz hoher Preise(Bild: Andreas Tröster)
Porträt von Martina Münzer-Greier
Von Martina Münzer-Greier

Der goldene Herbst beschert uns derzeit Traumwetter – aber bald locken die Pisten. Doch Skifahren und Snowboarden geht heuer noch mehr ins Geld. Die Preise für Tageskarten haben bereits die 85-Euro-Marke geknackt. Es gibt aber auch Schnäppchen. Vergleichen zahlt sich aus – hier der Überblick.

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„Wei Schifoan is des Leiwandste, wos ma si nur vorstöhn kau“, mit diesem Hit hat Austropop-Urgestein Wolfgang Ambros in den 1970er-Jahren Groß und Klein begeistert, er wurde zur heimlichen Hymne aller Wintersportler – denn damals war Skifahren ein Volkssport in Österreich. Davon sind wir heute weit entfernt. Viele können sich die Pistengaudi ganz einfach nicht mehr leisten.

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