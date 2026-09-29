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Frankreich im Aufruhr

Schülerproteste: „Diese Gewalt ist unsäglich“

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29.09.2026 23:14
Die Proteste hatten in der vergangenen Woche im Großraum Paris begonnen und sich anschließend ...
Die Proteste hatten in der vergangenen Woche im Großraum Paris begonnen und sich anschließend auf andere Landesteile ausgeweitet.(Bild: AFP/SAMEER AL-DOUMY)
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Von krone.at

Bei den teils gewaltsamen Schülerprotesten in Frankreich sind am Dienstag nach Angaben der Regierung 440 Menschen festgenommen worden. Es sind überwiegend Minderjährige.

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Das Bildungsministerium meldete 31 Verletzte unter Schülern und Beschäftigten. Mindestens zehn Beschäftigte des Bildungswesens seien verletzt worden, erklärte Bildungsminister Édouard Geffray. Laut Bildungsministerium waren am Dienstag insgesamt 416 Schulen von Protesten oder Störungen betroffen.

Unter den Verletzten seien ein Lehrer, der im Norden des Landes geschlagen worden sei, sowie ein Schulleiter, der im Département Hauts-de-Seine durch einen Feuerwerkskörper verwundet worden sei, erklärte Geffray im Onlinedienst X. Ein weiterer Schulleiter sei im Département Essonne mit dem Tod bedroht worden. „Diese Gewalt ist unsäglich“, schrieb der Minister.

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„Das ist unverantwortlich“
Das Demonstrationsrecht sei eine grundlegende Freiheit, dürfe aber nicht als Rechtfertigung für solche Taten dienen, erklärte Geffray weiter. „Wer sie legitimiert oder in diesem Zusammenhang zur Ausweitung der Blockaden aufruft, bringt unsere Schüler ebenso wie die Beschäftigten des öffentlichen Dienstes in Gefahr. Das ist unverantwortlich.“

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