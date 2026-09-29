Angst und Asyl sind auch Edtstadlers Probleme

Die Themen Sicherheit und Migration sind omnipräsent. Die Menschen verspüren nach wie vor ein großes Unbehagen und Ängste. Weil diese Themen auf Bundes- und EU-Ebene geregelt werden, ist die Landes-ÖVP für die nächste Wahl 2028 auf höhere Instanzen angewiesen ...
Stete Gewalteskalation am Salzburger Hauptbahnhof. Steigende Zahlen von Tatverdächtigen unter 14 Jahren. Die „Krone“ berichtet seit Monaten über das steigende Gefühl von Unsicherheit in ganz Österreich. Auch in Salzburg, nicht nur am Hauptbahnhof.
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