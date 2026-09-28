Diese Woche stehen die Sterne auf Konfrontation

Streit, Spannung und starke Emotionen: Astrologin Astrid Hogl-Kräuter erklärt im krone.tv-Talk, was die Sterne in dieser Woche bereithalten. Merkur steht im Quadrat zu Mars und Pluto – dadurch können Worte schneller eskalieren, Missverständnisse entstehen und Konflikte hochkochen. Besonders am Samstag wird es intensiv. Wie wir jetzt einen kühlen Kopf bewahren und unnötige Streitigkeiten vermeiden, verrät die Astrologin im Talk.