Warnung vor Nepp rund um Ablauf der ID Austria

„Ziel der Kriminellen ist es, persönliche Daten abzugreifen. Wer auf der gefälschten Seite Angaben macht, übermittelt diese direkt an die Betrüger. Je nach Masche können auch Bank- oder Kreditkartendaten abgefragt werden“, lautet die Warnung von Konsumentenschützern. Besonders perfide: Tatsächlich laufen derzeit viele ID-Austria-Zertifikate aus, der Zeitpunkt ist also durchaus gut gewählt.