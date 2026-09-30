Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Betrügerische SMS

Warnung vor Nepp rund um Ablauf der ID Austria

Tirol
30.09.2026 05:00
Nur über die offizielle App oder Webseite werden Erneuerungen abgewickelt. (Symbolbild)
Nur über die offizielle App oder Webseite werden Erneuerungen abgewickelt. (Symbolbild)(Bild: APA/GEORG HOCHMUTH)
Porträt von Andreas Moser
Von Andreas Moser

Der Einfallsreichtum von Internet-Ganoven ist offenbar grenzenlos: SMS-Nachrichten suggerieren derzeit, dass der Betroffene seine ID Austria sofort erneuern solle. Dahinter lauern aber Betrüger. Die „Krone“ zeigt, worauf Sie achten sollten ...

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Unbekannten nutzen geschickterweise eine österreichische Mobilfunknummer, um mitzuteilen, dass die Registrierung für die ID Austria in Kürze ablaufe (oft in wenigen Tagen, derzeit etwa Ende September). Die Nachricht enthält einen Link, über den die Registrierung angeblich erneuert werden soll. Der Text beginnt mit “LETZTE ERINNERUNG“ und erzeugt damit natürlich Zeitdruck.

Bitte auf die offizielle Webseite achten
Darunter folgt eine Internetadresse, die aber nicht auf die offizielle Webseite id-austria.gv.at führt, sondern auf „http://austria-id.at-kunden-identi.info/app/“ samt einer Zahlenfolge.

So sehen die dubiosen Nachrichten konkret aus.
So sehen die dubiosen Nachrichten konkret aus.(Bild: Zvg)

„Ziel der Kriminellen ist es, persönliche Daten abzugreifen. Wer auf der gefälschten Seite Angaben macht, übermittelt diese direkt an die Betrüger. Je nach Masche können auch Bank- oder Kreditkartendaten abgefragt werden“, lautet die Warnung von Konsumentenschützern. Besonders perfide: Tatsächlich laufen derzeit viele ID-Austria-Zertifikate aus, der Zeitpunkt ist also durchaus gut gewählt.

Zitat Icon

Wer die Gültigkeit seiner ID Austria überprüfen möchte, sollte dies ausschließlich über die ID-Austria-App oder die bekannten offiziellen Zugänge tun.

Warnung von Experten

SMS oder E-Mail sind nicht üblich
Tipp: Nicht auf den Link klicken und keine persönlichen Daten eingeben. Wer die Gültigkeit seiner ID Austria überprüfen möchte, sollte dies ausschließlich über die offizielle ID-Austria-App oder die bekannten offiziellen Zugänge tun – niemals über einen Link aus einer SMS oder E-Mail.

Wer bereits auf den Link geklickt und Daten eingegeben hat, sollte rasch handeln. Wurden Bank- oder Kartendaten bekannt gegeben, ist das Kreditinstitut zu verständigen. Auch eine Anzeige bei der Polizei kann sinnvoll sein. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Tirol
30.09.2026 05:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Tirol

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
115.025 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.472 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
79.103 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
993 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
888 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf