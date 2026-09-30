Warnung vor Nepp rund um Ablauf der ID Austria

Der Einfallsreichtum von Internet-Ganoven ist offenbar grenzenlos: SMS-Nachrichten suggerieren derzeit, dass der Betroffene seine ID Austria sofort erneuern solle. Dahinter lauern aber Betrüger. Die „Krone“ zeigt, worauf Sie achten sollten ...
Die Unbekannten nutzen geschickterweise eine österreichische Mobilfunknummer, um mitzuteilen, dass die Registrierung für die ID Austria in Kürze ablaufe (oft in wenigen Tagen, derzeit etwa Ende September). Die Nachricht enthält einen Link, über den die Registrierung angeblich erneuert werden soll. Der Text beginnt mit “LETZTE ERINNERUNG“ und erzeugt damit natürlich Zeitdruck.
Bitte auf die offizielle Webseite achten
Darunter folgt eine Internetadresse, die aber nicht auf die offizielle Webseite id-austria.gv.at führt, sondern auf „http://austria-id.at-kunden-identi.info/app/“ samt einer Zahlenfolge.
„Ziel der Kriminellen ist es, persönliche Daten abzugreifen. Wer auf der gefälschten Seite Angaben macht, übermittelt diese direkt an die Betrüger. Je nach Masche können auch Bank- oder Kreditkartendaten abgefragt werden“, lautet die Warnung von Konsumentenschützern. Besonders perfide: Tatsächlich laufen derzeit viele ID-Austria-Zertifikate aus, der Zeitpunkt ist also durchaus gut gewählt.
Wer die Gültigkeit seiner ID Austria überprüfen möchte, sollte dies ausschließlich über die ID-Austria-App oder die bekannten offiziellen Zugänge tun.
Warnung von Experten
SMS oder E-Mail sind nicht üblich
Tipp: Nicht auf den Link klicken und keine persönlichen Daten eingeben. Wer die Gültigkeit seiner ID Austria überprüfen möchte, sollte dies ausschließlich über die offizielle ID-Austria-App oder die bekannten offiziellen Zugänge tun – niemals über einen Link aus einer SMS oder E-Mail.
Wer bereits auf den Link geklickt und Daten eingegeben hat, sollte rasch handeln. Wurden Bank- oder Kartendaten bekannt gegeben, ist das Kreditinstitut zu verständigen. Auch eine Anzeige bei der Polizei kann sinnvoll sein.
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