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Mediziner angeklagt

Manager nach Zecken-Therapie in Lebensgefahr

Wien
29.09.2026 22:30
Das Zeckenopfer im Intensivbett des AKH Wien
Das Zeckenopfer im Intensivbett des AKH Wien(Bild: Krone-Collage/Privat, Labor Walder)
Porträt von Christoph Matzl
Von Christoph Matzl

Nach einer völlig verpfuschten Borreliose-Behandlung in Wien wurde ein Manager nahezu in letzter Sekunde im AKH vor dem Tod gerettet – nun stehen vier Mediziner vor Gericht.

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Es begann eigentlich als vermeintlich harmlose Behandlung. Nach einem Zeckenbiss wollte sich ein oberösterreichischer Manager in einem auf Zeckenbisse spezialisierten Zentrum in der Wiener Innenstadt verarzten lassen.

42 Grad Körpertemperatur: Leben am seidenen Faden!
Doch während der Behandlung überschlugen sich die Ereignisse: Es gab Komplikationen. Schließlich erreichte die Körpertemperatur des Diplomkaufmannes unfassbare 42 Grad. Bei dieser Extremtemperatur sollten die Borrelia-Bakterien ein für alle Mal absterben.

Dr. Alfred Boran mit der Ehefrau des schwer Geschädigten
Dr. Alfred Boran mit der Ehefrau des schwer Geschädigten(Bild: Zwefo)

Allerdings hätte der Patient diese absurde „Temperaturbehandlung“ beinahe mit seinem Leben bezahlt. Erst nach sechs „Therapie“-Stunden wurde endlich die Rettung alarmiert. Christian W. wurde mit Blaulicht ins AKH eingeliefert. Dort konnte ein Ärzteteam sein Leben – nach einer dringend nötigen Lebertransplantation – praktisch in letzter Minute retten.

Mutmaßliche „Behandlungsschlamperei“
Noch heute leidet Christian W. an den Folgen der mutmaßlichen „Behandlungsschlamperei“ des Viererteams. Das Versagen wird nun vor Gericht geklärt. „Tatsächlich hat die Staatsanwaltschaft Wien eine Anklageschrift eingebracht“, erklärt Dr. Alfred Boran, Rechtsvertreter des schwer Geschädigten. Die Anklage auf Körperverletzung mit schweren Dauerfolgen ist noch nicht rechtswirksam.

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Konkret wird den vier Medizinern – drei Männern und einer Frau – vorgeworfen, den Diplomkaufmann „an der Gesundheit geschädigt und dadurch ... für immer oder für lange Zeit den Verlust oder eine schwere Schädigung des Sehvermögens und Gehörs herbeigeführt zu haben“. Laut Anklägerin herbeigeführt durch die wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlung sowie die verspätet aktivierte Rettungskette.

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