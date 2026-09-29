Manager nach Zecken-Therapie in Lebensgefahr

Konkret wird den vier Medizinern – drei Männern und einer Frau – vorgeworfen, den Diplomkaufmann „an der Gesundheit geschädigt und dadurch ... für immer oder für lange Zeit den Verlust oder eine schwere Schädigung des Sehvermögens und Gehörs herbeigeführt zu haben“. Laut Anklägerin herbeigeführt durch die wissenschaftlich nicht anerkannte Behandlung sowie die verspätet aktivierte Rettungskette.