Zum Saisonausklang warten die Rallye-Weltmeister

Eigentlich ist Kevin Raith in der Rallye zuhause. In diesem Jahr fuhr er jedoch mehr bei der Bergrallye, gewann da auch seine Klasse. Doch nun juckt es den Oststeirer noch einmal – darum flog er nach Sardinien, wo er ab Donnerstag einen WM-Lauf in Angriff nimmt.
Nach dem Premieren-Podest bei der Rebenland-Rallye im März hatte es noch einen Anruf von der stolzen Oma gegeben. Nun will sich Kevin Raith zum Ausklang der erfolgreichen Saison mit der Weltelite messen. Mit seinem Ford Fiesta Rally2 bestreitet der Weizer mit Co-Pilotin Claudia Maier ab Donnerstag den WM-Lauf auf Sardinien.
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