Wiesn-Wahnsinn: 14,90 für Maß, 55 € für halbe Ente

Dass das Oktoberfest im Jahr 2022 mit Maß-Preisen zwischen 12,60 und 13,80 kein billiger Spaß ist, wussten die Besucher. So zahlte ein Paar im vergangenen Jahr 173 Euro für zwei halbe Enten und drei Bierkrüge in einem Festzelt, wofür man in einer bayrischen Gaststätte im Schnitt in etwa 60 bis 70 Euro gesamt ausgibt. 2023 steigt allein der Bierpreis für einen Liter auf bis zu 14,90 Euro. Das sind durchschnittlich 6,12 Prozent mehr als noch 2022. Unser Tipp: Nehmen Sie genug Geld mit!