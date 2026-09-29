Saison-Aus für Dahm! Däne glaubt ans Comeback

Riesen-Schock beim KAC und Goalie Sebastian Dahm. Der 39-jährige Däne erlitt zuletzt in Laibach einen Kreuzbandriss, muss operiert werden und fällt fast ein Jahr aus. Jetzt müssen die Rotjacken reagieren und Optionen ausloten, um Florian Vorauer zu entlasten. Und diese Torhüter sind aktuell auf dem Markt.