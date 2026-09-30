In dieses Gericht sollen auch Kinder einziehen

Das Klagenfurter Justizgebäude soll saniert werden, ein Ausweichquartier wird gesucht – was aber trotz fertiger Entwürfe für ein modernes und freundliches Haus nach wie vor fehlt, ist das Budget!
Wenn die Justizanstalt Klagenfurt bereits im kommenden Jahr langsam mit der aufwendigen Übersiedlung an den neuen Standort beim Flughafen beginnt, sollte auch das benachbarte Landesgericht mit dem überfälligen Umbau starten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.