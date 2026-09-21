Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa, (HU)

Wer im Herbst Entspannung, Genuss und eine unbeschwerte Auszeit miteinander verbinden möchte, findet im Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa den idealen Rückzugsort. Das moderne 4-Sterne-Hotel liegt im renommierten Kurort Sárvár in Westungarn und bietet einen besonderen Vorteil: direkten, bequemen und wetterunabhängigen Zugang zur Therme Sárvár.