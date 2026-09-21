Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa, (HU)

Wer im Herbst Entspannung, Genuss und eine unbeschwerte Auszeit miteinander verbinden möchte, findet im Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa den idealen Rückzugsort. Das moderne 4-Sterne-Hotel liegt im renommierten Kurort Sárvár in Westungarn und bietet einen besonderen Vorteil: direkten, bequemen und wetterunabhängigen Zugang zur Therme Sárvár.
Gerade im Herbst entfaltet ein Thermenurlaub seinen besonderen Reiz. Während sich draußen die Natur von ihrer farbenprächtigen Seite zeigt, sorgen wohltuendes Thermalwasser, Wellness und gemütliche Stunden für die passende Auszeit vom Alltag. Die Erlebnistherme bietet mit zahlreichen Erlebnisbecken, Rutschen und Kinderbecken zudem abwechslungsreiches Badevergnügen. Dank Innen- und Außenbecken lässt sich die Thermenwelt unabhängig vom Herbstwetter genießen
Direkter Zugang zur Therme
Das Herzstück des Aufenthalts ist die nahtlose Verbindung zur Therme Sárvár, einem der beliebtesten Thermenkomplexe Ungarns. Gäste gelangen im Bademantel direkt vom Hotel in die weitläufige Badewelt mit Thermal-, Erlebnis- und Entspannungsbecken. Wohltuendes Thermalwasser, moderne Saunen, vielfältige Wellness-Anwendungen und großzügige Ruhebereiche schaffen ideale Voraussetzungen, um den Alltag für ein paar Tage hinter sich zu lassen.
Family Wellness für Groß und Klein
Ein eigener Bereich der Therme ist speziell auf Familien ausgerichtet: Erlebnisbecken, Rutschen und Kinderbereiche sorgen für Spaß bei den kleinen Gästen, während auch die Erwachsenen entspannte Stunden genießen können. Familienfreundliche Zimmer, Animationsprogramme und ein Kinderbuffet machen das Hotel auch für einen herbstlichen Urlaub mit Kindern besonders attraktiv – ohne dabei auf Komfort und Erholung verzichten zu müssen.
Komfortables Wohnen & All-Inclusive-Genuss
Das Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa überzeugt mit hellen, komfortabel ausgestatteten Zimmern und einem umfangreichen All-Inclusive-Angebot. Vom abwechslungsreichen Frühstück über internationale und ungarische Spezialitäten zu Mittag und am Abend bis hin zu Snacks und Getränken zwischendurch – hier genießen Gäste entspannte Urlaubstage ohne zusätzlichen Planungsaufwand. Gerade an gemütlichen Herbsttagen gehören kulinarischer Genuss und Wellness schließlich einfach zusammen.
Kurort mit Geschichte & herbstlicher Atmosphäre
Sárvár blickt auf eine lange Kurtradition zurück und verbindet historische Sehenswürdigkeiten mit moderner Infrastruktur. Das Schloss Nádasdy, gepflegte Parks und die angenehme Atmosphäre des Ortes sorgen für Abwechslung abseits der Therme. Besonders im Herbst, wenn sich die Natur rund um Sárvár in warmen Farben zeigt, lohnt sich ein Spaziergang durch den traditionsreichen Kurort.
Ob entspannter Wellnessurlaub, Family-Wellness, aktive Auszeit oder genussvolle Tage in der Therme – das Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa steht für unkomplizierten Komfort, Erholung und direkten Zugang zu einer der beliebtesten Thermen Ungarns.
Herbstauszeit ab 93 € pro Person/Nacht – jetzt ein paar wohltuende Tage in Sárvár genießen.
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Park Inn by Radisson Sárvár Resort & Spa
T: +36 95 530 100