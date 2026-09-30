Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

POLITISCHE WERBUNG

Grüne einzige Alternative für gerechtes Österreich

Österreich
30.09.2026 00:01
Bezahlte Anzeige
Leonore Gewessler: „Wir sind die einzige Alternative zum Spalten und Verwalten.“
Leonore Gewessler: „Wir sind die einzige Alternative zum Spalten und Verwalten.“(Bild: Karo Pernegger)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

POLITISCHE WERBUNG

auf Veranlassung der Bundespartei „DIE GRÜNEN – DIE GRÜNE ALTERNATIVE “

Weitere Informationen („Transparentbekanntmachung‘‘) finden Sie hier.

 

Immer mehr Menschen macht der Rechtsruck Sorgen. Sie suchen nach Alternativen und werden von den Regierungsparteien enttäuscht. Einzig die Grünen kämpfen für ein gerechteres Österreich. Mit dieser Botschaft wollen sie das weltoffene Lager anführen.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie kann ich verhindern, dass Österreich immer weiter nach rechts rückt und Herbert Kickl Kanzler wird? Diese Frage stellen sich derzeit viele Österreicherinnen und Österreicher.

Sie merken: Weder ÖVP noch SPÖ sind dazu imstande. Für die ÖVP stellt sich in Wahrheit nur eine Frage: Wer macht es nach der nächsten Wahl am billigsten und übergibt Herbert Kickls FPÖ und ihrem offenbar gewaltbereiten Umfeld den Schlüssel zum Kanzleramt? Auch die SPÖ zieht keine klare Grenze mehr: Ob in Oberösterreich, Kärnten, der Steiermark, Niederösterreich oder Salzburg – in immer mehr Ländern will sie den Vize für einen blauen Landeshauptmann machen.

Die Regierungsparteien sitzen da wie das Kaninchen vor der Schlange und warten ab, bis die FPÖ gewinnt. Dabei ist die FPÖ die Partei des kleinen Herzens. Sie will, dass es den Menschen schlecht geht, damit ihre Umfragewerte steigen. Die Menschen wollen etwas anderes: Sie wünschen sich die Hoffnung zurück – und einen Plan, wie das Leben in Österreich wieder leichter und gerechter werden kann. Die Grünen positionieren sich dafür als einzige Alternative.

Leonore Gewessler im Video: Warum die Grünen die einzige Alternative sind.

Die Grünen setzen auf Zuhören
Genau hier setzen die Grünen an: Sie hören zu, um die Probleme der Menschen zu verstehen und das Land mit konkreten Lösungen nach vorne zu bringen. In den kommenden Wochen klopfen Grüne Politiker:innen und Aktivist:innen daher in ganz Österreich an Haustüren und suchen das Gespräch. Wer keinen Besuch bekommt, kann seine Anliegen auch online auf gruene.at/alternative teilen.

Leonore Gewessler im Gespräch mit Bürger:innen bei den Haustürbesuchen in Wien.
Leonore Gewessler im Gespräch mit Bürger:innen bei den Haustürbesuchen in Wien.(Bild: Karo Pernegger)

Grüne wollen weltoffenes Lager anführen
Grünen-Chefin Leonore Gewessler macht ein klares Angebot: Sie will das weltoffene Lager anführen und dafür sorgen, dass die Hoffnung auf ein gerechteres, weltoffenes Österreich lebendig bleibt. Die Chancen dafür stehen gut: In Umfragen haben die Grünen deutlich zugelegt. Und an ihrer konsequenten Haltung gegen rechte Hetzer gibt es keinen Zweifel. Wer mehr erfahren, seine Anliegen teilen oder bei Haustürbesuchen mitmachen will, findet alle Infos auf gruene.at/alternative.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
30.09.2026 00:01
Loading

krone.tv

Mitte August hat sich in München fast ein Unfall ereignet, nachdem eine Boeing über die ...
Bericht erschienen
Das steckt hinter dem Flugzeug-Vorfall in München
Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Zeitumstellung so früh wie schon lange nicht mehr
111.867 mal gelesen
In der Nacht vom 24. auf den 25. Oktober endet die Sommerzeit, die Uhren werden um drei Uhr auf ...
Niederösterreich
E-Scooter-Fahrer reißt Stahltor aus Verankerung!
82.310 mal gelesen
Der Bursche rammte das Tor mit höllischer Geschwindigkeit, es wurde aus der Verankerung ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
78.850 mal gelesen
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Innenpolitik
So macht sich Kickl über SPÖ und Zeiler lustig
993 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl quittiert die aktuelle Obmanndiskussion innerhalb der SPÖ mit Spott und ...
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
909 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Wien
Ludwigs SPÖ verliert weiter – FPÖ kommt näher ran
888 mal kommentiert
Bürgermeister Michael Ludwig zieht noch Wähler an, aber der Vorsprung der SPÖ schmilzt dahin.
Mehr Österreich
POLITISCHE WERBUNG
Grüne einzige Alternative für gerechtes Österreich
Mediziner angeklagt
Manager nach Zecken-Therapie in Lebensgefahr
Oberster Rat bestimmt
500.000 €! Die teure Solidarität der Islamlehrer
Drama am Fernpass
Pkw-Lenker (77) stirbt bei Frontalcrash mit Lkw
Krone Plus Logo
Nach Millionen-Pleite
Gleich zwei Wörthersee-Villen stehen zum Verkauf
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf