Grüne einzige Alternative für gerechtes Österreich

POLITISCHE WERBUNG

auf Veranlassung der Bundespartei „DIE GRÜNEN – DIE GRÜNE ALTERNATIVE “

Weitere Informationen („Transparentbekanntmachung‘‘) finden Sie hier.

Immer mehr Menschen macht der Rechtsruck Sorgen. Sie suchen nach Alternativen und werden von den Regierungsparteien enttäuscht. Einzig die Grünen kämpfen für ein gerechteres Österreich. Mit dieser Botschaft wollen sie das weltoffene Lager anführen.