Am Rande der Respektlosigkeit oder cooles Outfit?

Michael Olise ließ beim Mannschaftsbesuch in der Käferschenke seine Haare tief ins Gesicht hängen. Zu Lederhose und Janker trug er eine hellblaue Stoffhaube mit rosafarbenem Kreuz. Dabei handelte es sich um ein Exemplar einer Luxus-Modemarke. Im gebrauchten Zustand wird die Kopfbedeckung im Internet für 1500 Euro gehandelt.