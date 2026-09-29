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Bayern-Ass polarisiert

Am Rande der Respektlosigkeit oder cooles Outfit?

Fußball International
29.09.2026 18:30
Michael Olise polarisierte mit seinem Outfit beim Mannschaftsbesuch des FC Bayern München auf ...
Michael Olise polarisierte mit seinem Outfit beim Mannschaftsbesuch des FC Bayern München auf dem Oktoberfest.(Bild: Bayern München)
Porträt von Matthias Mödl
Von Matthias Mödl

Auch zahlreiche Sport-Promis amüsieren sich beim 191. Oktoberfest in München. Die „Krone“ zieht vor dem Abschluss am Sonntag eine erste kleine Bilanz. Den bisher skurrilsten Auftritt legte Bayern Münchens Michael Olise hin. Für Thomas Morgenstern erfüllte sich mit dem Treffen mit Sprint-Legende Usain Bolt ein Traum.

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Michael Olise ließ beim Mannschaftsbesuch in der Käferschenke seine Haare tief ins Gesicht hängen. Zu Lederhose und Janker trug er eine hellblaue Stoffhaube mit rosafarbenem Kreuz. Dabei handelte es sich um ein Exemplar einer Luxus-Modemarke. Im gebrauchten Zustand wird die Kopfbedeckung im Internet für 1500 Euro gehandelt.

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