Warum kommen Tierquäler so glimpflich davon?

Sie werden geschlagen, ausgesetzt, vernachlässigt oder getötet – und trotzdem kommen Menschen, die Tieren Leid zufügen, oft mit geringen Strafen oder sogar einem Freispruch davon. Der Fall des Katers Schmotzer hat viele Menschen erschüttert. Im „Club 3“ bei Tanja Pfaffeneder sprechen Maggie Entenfellner (Leiterin der „Krone“-Tierecke), Eva Persy (Wiener Tierschutzombudsfrau) und Sascha Flatz (Rechtsanwalt) darüber.