Prügelei mit Einsatz von Gürtel und Pfefferspray

Aussage des Opfers wirft Fragen auf

Die Aussage des mutmaßlichen Opfers wirft ebenfalls Fragen auf. Der Mann sagt, er habe Angst gehabt – ist aber nicht nach Hause gefahren. Er habe den 45-Jährigen aufgefordert, sich zu entfernen – und ist gleichzeitig selbst auf ihn zugegangen. Den Gürtel habe er aus Angst gezogen, schließlich hätten mehrere Männer auf ihn eingeschlagen. Auslöser für den Streit soll eine „alte Geschichte“ in Lustenau gewesen sein. Am Ende bleibt ein Knäuel von Widersprüchen. Die Drohungen sind für das Gericht nicht eindeutig nachweisbar, auch beim mutmaßlichen Opfer erkennt Tagwercher Aggression. Die Konsequenz: Freisprüche im Zweifel für alle drei Angeklagten. Staatsanwalt Christoph Stadler gibt keine Erklärung ab. Das Urteil ist somit nicht rechtskräftig.