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Streamingdienst Spotify kämpft mit Störung

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29.09.2026 19:35
Der Streamingdienst Spotify hat am Dienstag mit einer weltweiten Störung gekämpft.
Der Streamingdienst Spotify hat am Dienstag mit einer weltweiten Störung gekämpft.(Bild: AFP/MICHAEL M. SANTIAGO)
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Von Katharina Wurzer

Der digitale Streamingdienst Spotify hat am Dienstag mit einer weltweiten Störung gekämpft. Vor allem am frühen Abend gingen zahlreiche Meldungen ein, etwa zu Problemen mit der App und der Wiedergabe. Viele Nutzerinnen und Nutzer konnten keine Musik abspielen, die sie nicht zuvor bereits heruntergeladen hatten.

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Das betraf vor allem Menschen in den USA, in Großbritannien und  Deutschland. Laut der Zeitung „The Independent“ traten die ersten Probleme um 16 Uhr (MESZ) auf. Manche Nutzerinnen und Nutzer hatten etwa Probleme bei der Wiedergabe von Musik, andere bekamen Fehlermeldungen, wenn sie nach Songs oder Musikerinnen und Musikern suchten. Bei einem Teil funktionierte die Wiedergabe am Desktop, nicht aber per App. Man sei sich der Probleme bewusst und kläre diese ab, teilte der bekannte Streamingdienst auf der Plattform X mit.

US-Medien meldeten am Abend, dass der Dienst bei den meisten Nutzerinnen und Nutzern wieder funktioniere.

Laut der Plattform netzwelt.de gibt es Möglichkeiten, die Störung zu umgehen: Wer Spotify in der Bezahlvariante nutzt und Musik speichert, kann diese im Offline-Modus weiter hören. Und wer die Basisversion verwende, könne im Browser den Webplayer öffnen und auf diese Weise Musik hören. „Das hat beim Test in der Redaktion ohne Probleme funktioniert“, heißt es. Auf der Website werden auch Tipps gegeben, wie verschiedene Fehlerquellen grundsätzlich ausgeschlossen werden können.

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Der Streamingdienst für Musik, Podcasts und Videos, hat zunächst keine Informationen über die Ursache der Störung oder ihr voraussichtliches Ende gegeben. Der Dienst ist in 184 Ländern verfügbar. Spotify hat laut eigenen Angaben 777 Millionen aktive Nutzerinnen und Nutzer (Stand: August 2026) sowie 300 Millionen Premium-Abonnentinnen und -abonnenten. Das Geschäftsmodell besteht aus einem kostenlosen Angebot mit Werbeunterbrechungen und kostenpflichtigen Angeboten mit weitreichenderen Möglichkeiten.

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