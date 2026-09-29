Streamingdienst Spotify kämpft mit Störung

Das betraf vor allem Menschen in den USA, in Großbritannien und Deutschland. Laut der Zeitung „The Independent“ traten die ersten Probleme um 16 Uhr (MESZ) auf. Manche Nutzerinnen und Nutzer hatten etwa Probleme bei der Wiedergabe von Musik, andere bekamen Fehlermeldungen, wenn sie nach Songs oder Musikerinnen und Musikern suchten. Bei einem Teil funktionierte die Wiedergabe am Desktop, nicht aber per App. Man sei sich der Probleme bewusst und kläre diese ab, teilte der bekannte Streamingdienst auf der Plattform X mit.