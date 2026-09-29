Heute LIVE: Konferenz mit Spanien und England

Die von Reportern gestellte Frage, ob er auf diverse Befindlichkeiten von Klub-Coaches Rücksicht nehmen werde, sorgte bei Tuchel für Entrüstung. „Ich nehme keine Anrufe von Premier-League-Trainern entgegen. Ich habe nie einen Nationaltrainer angerufen, als ich noch im Vereinsfußball tätig war“, gab er an. „Ich kann die Spielminuten der Spieler nicht steuern. Es ist einfach unmöglich. Warum sollte ich das tun und den Spielern den Eindruck vermitteln, dass es in Ordnung ist, einen Schritt zurückzumachen, eine Halbzeit zu spielen oder ein Spiel auszusetzen? Das würde ich niemals tun. Es ist Wahnsinn.“