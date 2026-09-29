Ceferin vergleicht Infantino mit Märchen-Kaiser

Am Dienstag ging in Kopenhagen die Generalversammlung der European Football Clubs über die Bühne. Und UEFA-Boss Aleksander Ceferin teilte erneut gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino aus – inklusive Märchenvergleich.
„Wie oft müsste so etwas bei Ihren Vereinen passieren, bevor der Vorstand sagt: Genug ist genug?“, fragte Ceferin die bei der Versammlung anwesenden Klubverantwortlichen in Bezug auf unter anderem das gescheiterte WM-Investorenprojekt von Infantino sowie den Fall Balogun. „Es ist Zeit, ‘genug‘ zu sagen. Keine Politik und keine noch so große Macht gibt einem das Recht, den Fußball zu verkaufen“, so Ceferin.
Infantino als „Kaiser“
Der UEFA-Boss wählte den Vergleich zum Märchen „Des Kaisers neue Kleider“ von Hans Christian Andersen, um gegen seinen Intimfeind beim Weltfußballverband auszuteilen. In dem Märchen werde der Kaiser „überzeugt, dass er prächtige Kleider trägt - Kleider, so wird ihm gesagt, die nur die Dummen oder Unfähigen nicht sehen können“, erzählte Ceferin und brachte die Zuhörer zum Schmunzeln.
Die Gefolgschaft des Kaisers spiele das Spiel mit, „bis schließlich ein Kind einfach laut ausspricht, was alle sehen können: Der Kaiser ist nackt. Vielleicht lautet die Moral der Geschichte: Bequeme Worte können unangenehme Realitäten nicht verändern.“ Ohne Infantino bei seiner Rede beim Namen zu nennen, zog Ceferin das Fazit: „Der Fußball braucht keine Kaiser.“
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