Ceferin vergleicht Infantino mit Märchen-Kaiser

„Wie oft müsste so etwas bei Ihren Vereinen passieren, bevor der Vorstand sagt: Genug ist genug?“, fragte Ceferin die bei der Versammlung anwesenden Klubverantwortlichen in Bezug auf unter anderem das gescheiterte WM-Investorenprojekt von Infantino sowie den Fall Balogun. „Es ist Zeit, ‘genug‘ zu sagen. Keine Politik und keine noch so große Macht gibt einem das Recht, den Fußball zu verkaufen“, so Ceferin.