„Am Anfang war ich auf der Linie sicher ein Dodl“

Dritter Teil der „Krone“-Serie REIHE 2, bei der Menschen im Sport vor den Vorhang geholt werden, die sonst nicht im Rampenlicht stehen, mit Herz und Leidenschaft das Werk‘l am laufen halten – inklusive Video-Portrait (siehe oben)! Diesmal Michi Keller, der 1991 mit Zweitligist Stockerau in den Europacup stürmte, seit 13 Jahren Wiens Stadtligist Austria XIII coacht.
Nach dem 0:1-Hinspiel-Auftritt von Stockerau gegen Tottenham brachte ihn der Bruder mit einem tiefen Cut ins Hanusch-Krankenhaus – wo der Portier gerade das zeitversetzt ausgestrahlte Match im Fernsehen sah. „Mein Bruder hat gefragt, ob der Elfer schon war“, erinnert sich Michi Keller. Als der Mann verneinte, brach es aus dem Bruder heraus: „Er verschießt erm!“
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