„Am Anfang war ich auf der Linie sicher ein Dodl“

Nach dem 0:1-Hinspiel-Auftritt von Stockerau gegen Tottenham brachte ihn der Bruder mit einem tiefen Cut ins Hanusch-Krankenhaus – wo der Portier gerade das zeitversetzt ausgestrahlte Match im Fernsehen sah. „Mein Bruder hat gefragt, ob der Elfer schon war“, erinnert sich Michi Keller. Als der Mann verneinte, brach es aus dem Bruder heraus: „Er verschießt erm!“