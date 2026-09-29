Eklat im Landtag: Die gesamte Opposition zog aus

Mehrmals gab es am Dienstag Geschäftsordnungsdebatten, so auch bei der Diskussion um ein mögliches Verbot des Politischen Islam. Unbeabsichtigt dürften die Regierungsparteien nicht für ihren eigenen Antrag gestimmt haben. Den Vorsitz hatte zu dieser Zeit die dritte Landtagspräsidentin Helga Ahrer (SPÖ). Es kam daher – unmittelbar vor Behandlung der dringlichen Anfragen mit Beginn um 16 Uhr – zu einer Präsidiale (Sitzungsunterbrechung). Dabei soll laut Opposition Landtagspräsident Gerald Deutschmann (FPÖ) das Ergebnis bestätigt haben.