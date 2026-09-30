Sonne und bis zu 25 Grad zum Monatsende

Bis zu 25 Grad möglich

Dazu steigen die Temperaturen noch einmal ordentlich an. Je nach Region werden am Nachmittag rund 22 bis 25 Grad erreicht. Auch in Wien sind etwa 23 bis 24 Grad möglich. Im Osten macht sich allerdings teils lebhafter Südostwind bemerkbar. Damit liefert der letzte Septembertag noch einmal reichlich spätsommerliches Wetter.