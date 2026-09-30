Sonne und bis zu 25 Grad zum Monatsende

Der September verabschiedet sich am Mittwoch mit einem freundlichen Gesicht. Nach einem teils frischen Start setzt sich in weiten Teilen Österreichs rasch die Sonne durch und am Nachmittag wird es sogar noch einmal so richtig warm.
In der Früh können sich regional noch Nebel- oder Hochnebelfelder halten, vielerorts startet der Tag aber bereits sonnig. Vor allem in inneralpinen Tälern ist es zunächst frisch, während es im Osten schon am Morgen etwas milder bleibt.
Kein Regen in Sicht
Im Tagesverlauf dominiert dann in weiten Teilen des Landes die Sonne. Auch im Westen wechseln anfangs noch ein paar Wolken mit sonnigen Phasen, spätestens am Nachmittag zeigt sich die Sonne aber immer häufiger. Regen spielt praktisch keine Rolle.
Bis zu 25 Grad möglich
Dazu steigen die Temperaturen noch einmal ordentlich an. Je nach Region werden am Nachmittag rund 22 bis 25 Grad erreicht. Auch in Wien sind etwa 23 bis 24 Grad möglich. Im Osten macht sich allerdings teils lebhafter Südostwind bemerkbar. Damit liefert der letzte Septembertag noch einmal reichlich spätsommerliches Wetter.
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