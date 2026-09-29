500.000 €! Die teure Solidarität der Islamlehrer

Heimliche Machtzentrale entscheidet große Fragen

Die Glaubensgemeinschaft betont auf Nachfrage der „Krone“, dass der Beitrag transparent geregelt und allen Lehrkräften vor Beginn ihrer Tätigkeit bekannt sei. Bei der Zwangsabgabe dürfte es laut den Betroffenen aber doch auch Konfliktpotenzial geben. Kurz gesagt: kein Obolus, kein Job!