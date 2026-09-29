Pierce Brosnan machte „Jodok Cello“ zum Weltstar

Vom Bauernhof in der Schweiz auf die Bühnen der Welt: Jodok Cello ist heute ein echtes Musikphänomen. Mehr als 6,7 Millionen Menschen folgen ihm auf Instagram. Seine Cello-Videos gehen um die Welt, sein Sound begeistert Millionen. Wie alles begann, erzählt der 38-Jährige im Gespräch.