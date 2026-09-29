„Ronaldinho schaute echt nicht gesund aus“

Stefan Maierhofer traf in Kärnten mit den Copa-Pele-Legenden auf Weltstar Ronaldinho & Co. Der Ex-Teamspieler zeigte sich vom Auftritt des einstigen Ausnahmekönners enttäuscht. Währenddessen nimmt seine Trainer-Karriere in Krems Fahrt auf. Am Freitag wartet auf seine Elf ein echter Kracher.
„Leider liefen die ganze Zeit Kinder rein und wollten ein Foto mit ihm machen, das störte ein bisschen den Spielfluss“, blickt Stefan Maierhofer auf das Duell am vergangenen Wochenende mit Fußball-Legende Ronaldinho zurück. Die Altstars der Copa Pele trafen ja in Klagenfurt auf eine Auswahl (u.a. Wesley Sneijder) des Weltmeisters von 2002.
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