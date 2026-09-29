„Ronaldinho schaute echt nicht gesund aus“

„Leider liefen die ganze Zeit Kinder rein und wollten ein Foto mit ihm machen, das störte ein bisschen den Spielfluss“, blickt Stefan Maierhofer auf das Duell am vergangenen Wochenende mit Fußball-Legende Ronaldinho zurück. Die Altstars der Copa Pele trafen ja in Klagenfurt auf eine Auswahl (u.a. Wesley Sneijder) des Weltmeisters von 2002.