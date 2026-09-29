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Nach Millionen-Pleite

Gleich zwei Wörthersee-Villen stehen zum Verkauf

Kärnten
29.09.2026 20:00
Die Nachkriegsvilla von Auer-Welsbach und die Villa „Johanna“ stehen abermals zum Verkauf.
Die Nachkriegsvilla von Auer-Welsbach und die Villa „Johanna“ stehen abermals zum Verkauf.(Bild: Evelyn Hronek)
Porträt von Marcel Tratnik
Von Marcel Tratnik

Zu einem wahren Ladenhüter entwickelt sich die ehemalige Villa des Finanzjongleurs Wolfgang Auer-Welsbach. Nachdem das Gebäude eigentlich dem Erdboden gleichgemacht werden sollte, stehen das stattliche Anwesen und die benachbarte Villa in Krumpendorf erneut zum Verkauf.

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Große Pläne hatte das Grazer Immobilienunternehmen LPL-Gruppe mit der Nachkriegsvilla: Der 576 Quadratmeter große Altbau sollte eigentlich einem Wohnkomplex mit insgesamt 34 Eigentumswohnungen weichen. Auch die benachbarte Villa „Johanna“ sollte 2021 modernisiert werden (wir berichteten). Doch auch fünf Jahre nach der Verkündung des ehrgeizigen Bauplans steht das ehemalige Anwesen vom verurteilten Millionenbetrüger Wolfgang Auer-Welsbach noch immer und die Villa „Johanna“ ist weiterhin dem Verfall preisgegeben.

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