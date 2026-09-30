Herzog & Polster: Jetzt erobern sie die Stadthalle

Kult-Duo trifft Kult-Location! Andi Herzog und Toni Polster erobern die Wiener Stadthalle F. Am 19. November macht die „Krone“-Live-Show mit den beiden Nationalhelden und Schmähbrüdern Station in der Bundeshauptstadt. Sichern Sie sich gleich hier Ihre Tickets!
Oft gefordert, jetzt endlich umgesetzt: Andi Herzog und Toni Polster kommen in die Hauptstadt! Nach sechs – stets bummvollen – Locations im Rahmen der „Krone“-Tour heißt der nächste Tour-Stop: Wien, Vogelweidplatz, Stadthalle, Halle F. Die Stadthalle, einst Austragungsort des legendären Hallenturniers. „Das war immer etwas ganz Besonderes, dort zu spielen“, erinnert sich Herzog: „In den Gängen haben wir aufgewärmt, draußen hat die Stimmung schon gekocht – einzigartig.“ Woran er sich noch erinnert? „Dass wir Rapidler leider nicht so oft gewonnen haben. Der Austria ist das öfter geglückt. Die haben ja zu ihrem Glück viel bessere Fußballer als den Toni Polster in ihren Reihen gehabt, wie Prohaska, Stöger, Gasselich“, lässt der „Herzerl“ schon den Schmäh rennen: „Hätten sie lauter Polsters gehabt, hätte wohl Rapid viel öfter gewonnen.“ Die Stadthalle – auch für Polster ein besonderer Ort: Dreimal knipste er sich dort zum Torschützenkönig.
Jetzt kehren sie zurück in die Stadthalle. Nicht mit Hallenschuhen und nicht aufs Fußballparkett. Stattdessen auf die Bühne der Halle F. Gezangelt wird diesmal auf verbaler Ebene ebenso galant wie damals unten innerhalb der Banden. Das Scheiberlspiel gelingt mit dem Mundwerk mindestens so geschmeidig wie einst mit der Wuchtel. Die ist jetzt nicht mehr rund, aber extrem lustig.
Stargast Hupo Neuper
Diesmal ein besonderes Highlight: der Stargast. Kein geringerer als Skisprung- und Sport-Management Hubert „Hupo“ Neuper wird zwischenzeitlich die Bühne entern. In seiner Funktion als Botschafter des Personal Shop klinkt sich der zweifache Vierschanzentournee-Sieger ein ins perfektionierte Verbal-Tiki-Taka von Herzog und Polster. Neuper, der Philosoph unter den (Ex-)Spitzensportlern, landet auch die Wuchteln stilsicher mit Verbal-Telemark. Versprochen! Ein Kult-Name jagt den nächsten.
Herzog und Polster sind nicht nur weltmeisterliche Wuchtel-Lieferanten, sondern auch hoch engagnierte Tenöre, wie dieses Schnipsel aus dem Tour-Stop in der Arena Nova zeigt. Gut möglich, dass die beiden auch in Güssing ihre Lerchen-ähnlichem Stimmen zum Besten geben werden:
Ja, Herzog und Polster verstehen es, ihr Publikum jedes Mal aufs Neue geradezu in Ekstase zu versetzen. In einer fein austarierten Mischung als Klassiker-Geschichten und immer neuen, unveröffentlichten Storys lassen sie den Schmäh im Tiki-Taka laufen wie früher die Wuchtel. One-touch-Style auf verbalem Champions-League-Niveau. Das Verständnis: jahrzehntelang ehrlich und tiefgründig gepflegt, daher blind. Kein Duo papierlt sich so herzhaft und liebenswürdig wie Herzog und Polster. Der nächste Beweis wird am 19. November in der Wiener Stadthalle, Halle F, angetreten.
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