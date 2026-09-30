Herzog & Polster: Jetzt erobern sie die Stadthalle

Oft gefordert, jetzt endlich umgesetzt: Andi Herzog und Toni Polster kommen in die Hauptstadt! Nach sechs – stets bummvollen – Locations im Rahmen der „Krone“-Tour heißt der nächste Tour-Stop: Wien, Vogelweidplatz, Stadthalle, Halle F. Die Stadthalle, einst Austragungsort des legendären Hallenturniers. „Das war immer etwas ganz Besonderes, dort zu spielen“, erinnert sich Herzog: „In den Gängen haben wir aufgewärmt, draußen hat die Stimmung schon gekocht – einzigartig.“ Woran er sich noch erinnert? „Dass wir Rapidler leider nicht so oft gewonnen haben. Der Austria ist das öfter geglückt. Die haben ja zu ihrem Glück viel bessere Fußballer als den Toni Polster in ihren Reihen gehabt, wie Prohaska, Stöger, Gasselich“, lässt der „Herzerl“ schon den Schmäh rennen: „Hätten sie lauter Polsters gehabt, hätte wohl Rapid viel öfter gewonnen.“ Die Stadthalle – auch für Polster ein besonderer Ort: Dreimal knipste er sich dort zum Torschützenkönig.