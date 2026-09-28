Ertappt! Swarovski & Mateschitz starten bei Rallye

„Vic Flip“ und „Mark Mustermann“

Formal deswegen, weil sie wie bei der Dakar-Rallye durch die Wüsten Saudi-Arabiens auf die gleichen Decknahmen vertrauen: „Vic Flip“ und „Mark Mustermann“. Wenn man weiß, nach wem man in der Startliste suchen muss, wird man schnell fündig. Insofern wären die echten Namen „Mateschitz“ und „Swarovski“ auch nicht mehr großartig auffälliger gewesen …