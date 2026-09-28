Ertappt! Swarovski & Mateschitz starten bei Rallye

Sie haben Ja gesagt, Ja zum Start bei der Rallye du Maroc – Victoria Swarovski und Mark Mateschitz gehen ab heute wieder einmal ein PS-starkes Wüstenabenteuer an!
Wie bereits im heurigen Jänner bei der berühmt-berüchtigten Dakar lassen die beiden Promi-Sprösslinge nunmehr in den kommenden Tagen in Marokko die in ihnen steckenden „Vollgas-Tiere“ heraus – und wieder sind sie formal inkognito unterwegs …
„Vic Flip“ und „Mark Mustermann“
Formal deswegen, weil sie wie bei der Dakar-Rallye durch die Wüsten Saudi-Arabiens auf die gleichen Decknahmen vertrauen: „Vic Flip“ und „Mark Mustermann“. Wenn man weiß, nach wem man in der Startliste suchen muss, wird man schnell fündig. Insofern wären die echten Namen „Mateschitz“ und „Swarovski“ auch nicht mehr großartig auffälliger gewesen …
Mateschitz pilotiert jedenfalls einen Ford Raptor (Startnummer 234) für das MM-Team, unterstützt wird er von Beifahrer Michael Zajc – die Lebensgefährtin des Red-Bull-Erben fährt wenig überraschend ebenfalls für das MM-Team, diesfalls aber einen Toyota Hilux (Startnummer 256), ihr Co-Pilot ist Stefan Henken.
Heute gibt’s fürs Erste den Prolog rund um Agadir, ehe es am Dienstag mit der 1. Etappe von Agadir nach Zagora so wirklich ernst wird. Insgesamt stehen fünf Etappen auf dem Programm, das Finale steigt am Samstag …
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