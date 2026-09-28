Nach Italien-Titel: Grabher sagt Türkei-Trip ab

Fast ein Jahr hatte Julia Grabher auf ihren 18. Turniersieg warten müssen. Umso größer war die Erleichterung, dass es in Tolentino mit ihrem dritten Titel bei einem WTA125er-Turnier geklappt hatte. Ein Titel, der die Vorarlbergerin nicht nur zurück in die Top-100 der Welt brachte, sondern auch ihren Reiseplan ein wenig durcheinander brachte.