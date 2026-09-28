Nach Italien-Titel: Grabher sagt Türkei-Trip ab

Fast ein Jahr hatte Julia Grabher auf ihren 18. Turniersieg warten müssen. Umso größer war die Erleichterung, dass es in Tolentino mit ihrem dritten Titel bei einem WTA125er-Turnier geklappt hatte. Ein Titel, der die Vorarlbergerin nicht nur zurück in die Top-100 der Welt brachte, sondern auch ihren Reiseplan ein wenig durcheinander brachte.
„Natürlich ist mir mit dem Erfolg ein Stein vom Herznen gefallen und es freut mich auch, dass ich wieder in den Top-100 bin“, sagte Julia Grabher, die sich im am Montag aktualisierten WTA-Ranking um zwölf Positionen auf Rang 99 verbesserte. „Für mich war der Turniersieg selbst viel wichtiger.“
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