Kleine Knopfbatterie als großes Risiko für Kinder

Schnelles Handeln enorm wichtig

Außerdem wird das Verschlucken oft nicht beobachtet. Schnelles Handeln sei daher allein schon bei einem Verdacht enorm wichtig, sagt der Direktor der Innsbrucker Universitätsklinik für Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde. Ist die Batterie bereits im Magen angekommen, kann durch den Kontakt mit der Magensäure die Batterie undicht werden und chemische Substanzen freisetzen. Ein Gewebeschaden oder Verletzungen benachbarter Organe können die Folge sein. Diese können den Patienten ein Leben lang begleiten.