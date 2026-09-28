ÖVP gegen Schwesterpartei: „Mir platzt der Kragen“

Warum Gas auch Sonnenstrom verteuert

Ihr Ärger gilt der Preisbildung am europäischen Strommarkt: Dahinter steckt die sogenannte Merit-Order. Nach diesem Prinzip bestimmt vereinfacht gesagt jenes Kraftwerk den Strompreis, das zuletzt noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken. Ist das ein Gaskraftwerk, treiben hohe Gaspreise und Kosten für CO₂-Zertifikate den Marktpreis nach oben. Dieser Preis gilt dann auch für Strom aus Wasser, Wind und Sonne. Genau daran stößt sich Zehetner.

Die Staatssekretärin will deshalb eine Reformdebatte. Österreich habe bereits im März einen Vorschlag im EU-Energieministerrat eingebracht. Zunächst soll genauer erhoben werden, welche Kraftwerke wann den Preis setzen und wie stark CO₂-Kosten durchschlagen. Darauf sollen gezielte Maßnahmen für außergewöhnliche Preiskrisen aufbauen. „Wir wollen nicht den europäischen Strommarkt zerlegen. Aber wir müssen endlich darüber reden, ob es sinnvoll ist, dass ein fossiler Preisschock den Preis für Strom aus Wasser, Wind und Sonne mit nach oben zieht“, so Zehetner.