Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

EU-Reform dauert

ÖVP gegen Schwesterpartei: „Mir platzt der Kragen“

Innenpolitik
28.09.2026 18:00
CDU-Politikerin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird von Staatssekretärin ...
CDU-Politikerin und EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wird von Staatssekretärin Elisabeth Zehetner zum Handeln aufgefordert.(Bild: Krone-Collage/AFP/SEBASTIEN BOZON, APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von Jennifer Kapellari
Von Jennifer Kapellari

Elisabeth Zehetner macht der EU-Kommissionspräsidentin Druck. Die Energie-Staatssekretärin will verhindern, dass teures Gas auch Strom aus Wasser, Wind und Sonne verteuert.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die ÖVP-Staatssekretärin legt sich mit der EU-Kommissionspräsidentin aus der deutschen Schwesterpartei CDU an. Elisabeth Zehetner reicht es mit den hohen Strompreisen – und mit dem Warten auf Brüssel. „Mir platzt langsam der Kragen. Wir machen in Österreich unsere Hausaufgaben, um Energie leistbarer zu machen. Aber wenn hohe Gaspreise gemeinsam mit CO₂-Kosten den Strompreis in Europa nach oben treiben, stoßen nationale Maßnahmen irgendwann an ihre Grenzen. Die EU muss jetzt handeln.“

Zitat Icon

Wir investieren Milliarden in heimische, saubere Energie, um unsere Versorgung leistbarer zu machen. Dann müssen diese Vorteile auch bei den Menschen ankommen.

Energie-Staatssekretärin Elisabeth Zehetner

Bild: BMWET/Holey

Warum Gas auch Sonnenstrom verteuert
Ihr Ärger gilt der Preisbildung am europäischen Strommarkt: Dahinter steckt die sogenannte Merit-Order. Nach diesem Prinzip bestimmt vereinfacht gesagt jenes Kraftwerk den Strompreis, das zuletzt noch gebraucht wird, um den Bedarf zu decken. Ist das ein Gaskraftwerk, treiben hohe Gaspreise und Kosten für CO₂-Zertifikate den Marktpreis nach oben. Dieser Preis gilt dann auch für Strom aus Wasser, Wind und Sonne. Genau daran stößt sich Zehetner.

Die Staatssekretärin will deshalb eine Reformdebatte. Österreich habe bereits im März einen Vorschlag im EU-Energieministerrat eingebracht. Zunächst soll genauer erhoben werden, welche Kraftwerke wann den Preis setzen und wie stark CO₂-Kosten durchschlagen. Darauf sollen gezielte Maßnahmen für außergewöhnliche Preiskrisen aufbauen. „Wir wollen nicht den europäischen Strommarkt zerlegen. Aber wir müssen endlich darüber reden, ob es sinnvoll ist, dass ein fossiler Preisschock den Preis für Strom aus Wasser, Wind und Sonne mit nach oben zieht“, so Zehetner.

Lesen Sie auch:
Österreich ist bei alternativer Energieversorgung schon gut aufgestellt.
Krone Plus Logo
13% über dem Schnitt
Warum Strompreis trotz „Erneuerbarer“ zu hoch ist
27.08.2026
Andere Verträge etc.
So will die EU jetzt die Strompreise senken
17.03.2026
Krone Plus Logo
Darum wird´s teuer
So beeinflusst der Iran-Krieg unseren Strompreis
01.04.2026

„Frau Präsidentin, jetzt braucht es Taten“
Ihre Forderung richtet sie direkt an Ursula von der Leyen. Die EU-Kommissionspräsidentin hatte Europas hohe Energiepreise zuletzt selbst als Problem für den Industriestandort angesprochen. Zehetner nimmt sie nun beim Wort: „Frau Präsidentin, Sie haben das Problem selbst benannt. Jetzt braucht es Taten. Wir können nicht unsere Industrie zur Elektrifizierung auffordern und gleichzeitig akzeptieren, dass hohe fossile Preise den Strompreis in ganz Europa nach oben ziehen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
28.09.2026 18:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Papst Leo XIV. hat Frankreich dazu aufgerufen, nukleare Waffen zu verbieten.
Gegen „Kriegsgedöns“
Papst ruft Frankreich zu atomarer Abrüstung auf
Israels Armee hat am Freitag ein Tunnelsystem der Hamas im Süden des Gaza-Streifens zerstört. 
Zwei Kilometer lang
Israel jagt in Gaza Hamas-Tunnel in die Luft
Eine Bürgerinitiative fordert strengere Regeln für die Lieferdrohnen von Amazon.
„Wie ein Bienenstock“
Texaner wehren sich gegen Amazons Lieferdrohnen
Nicht nur Reichensport
Hier können Kinder gratis Reitsportluft schnuppern
Russlands Präsident Wladimir Putin mit dem Oligarchen Alischer Usmanow (Archivbild)
Usmanow und Fridman
EU hebt Sanktionen gegen russische Oligarchen auf
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
In Europa: Hitzeglocke bringt noch einmal 40 Grad
96.250 mal gelesen
Auch in Österreich erwarten uns kommende Woche noch einmal ungewöhnlich hohe Temperaturen.
Motor
Riesen-Rückruf bei VW: Fast vier Millionen Autos!
87.962 mal gelesen
Der VW-Konzern muss Millionen Fahrzeuge zurückrufen.
Österreich
Winkens zu „Gunkl“: „Du hast ein Leben zerstört!“
81.105 mal gelesen
Elke Winkens vergangene Woche in einem Wiener Gasthaus: „All die furchtbaren Fälle lassen bei ...
Innenpolitik
Nach „Krone“-Interview: SPÖ völlig in Schockstarre
1520 mal kommentiert
Bekommt Andreas Babler Konkurrenz? Der Vizekanzler will es wohl noch nicht ganz wahrhaben.
Österreich
„Danke, Österreich!“ So funktioniert Integration
987 mal kommentiert
Mit der Flüchtlingswelle 2015 kamen sehr viele Menschen nach Österreich.
Innenpolitik
SPÖ versucht bei Sozialhilfereform zu tricksen
893 mal kommentiert
Marterbauer will mehr Geld von Besserverdienern einkassieren.
Mehr Innenpolitik
Tödliche KI-Waffen
Russland und USA gegen menschliche Kontrolle
EU-Reform dauert
ÖVP gegen Schwesterpartei: „Mir platzt der Kragen“
Betrieb ab 2027
Griechenland plant Abschiebezentrum in Afrika
Causa Gerhard Zeiler
Fellner will SPÖ-Landeschefs an einen Tisch holen
Treffen in Graz
„Respektabel“: Steirische SPÖ offen für Zeiler
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf