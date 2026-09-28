Adamus starke Antwort auf die Stürmerfrage im Team

„Wir haben neben Michael Gregoritsch und Sasa Kalajdzic sehr wohl Alternativen auf dieser Position“, betonte Österreichs Teamchef Ralf Rangnick vor dem Kosovo-Spiel. Keine leeren Floskeln des Deutschen, so schenkte der 68-Jährige Junior Adamu als Solospitze von Start weg nach zwei Jahren wieder das Vertrauen.