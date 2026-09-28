Spezieller Lauf: 42 Kilometer mit einem Autisten

Vor rund 15 Jahre hatte alles mit einer Kontaktaufnahme wegen eines (abgelehnten) Sponsorings begonnen. Schlussendlich wurde es ein intensiver Austausch über den Sport, es entstand eine Bekanntschaft, die nun dazu führte, dass Extremsportler Lukas Kaufmann in Berlin einen ganz besonderen Marathon absolvierte. „Durch diesen Kontakt bin ich auf den Verein Achilles International Germany, der beeinträchtigte Läufer unterstützt, gestoßen“, so der Kronstorfer.