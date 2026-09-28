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Airport Wien-Schwechat

„Krone“ kennt Geheimplan für Abwehr von Drohnen

„Krone“-Plus
28.09.2026 18:00
Bereits eine einzige Drohne kann den kompletten Flugverkehr im Land auf einen Streich lahmlegen.
Bereits eine einzige Drohne kann den kompletten Flugverkehr im Land auf einen Streich lahmlegen.(Bild: APA/Julian Stratenschulte)
Porträt von Mark Perry
Porträt von Josef Poyer
Von Mark Perry und Josef Poyer

Am Airport Wien-Schwechat arbeiten unsichtbare Wächter an der Drohnen-Abwehr – die „Krone“ darf erste Details verraten! Selbst modernste Fluggeräte entgehen den elektronischen Spürnasen kaum.

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Tausende Passagiere, startende Jets und landende Urlaubermaschinen – über dem Flughafen Wien herrscht fast immer reges Treiben. Doch die unscheinbare Gefahr aus der Luft könnte jederzeit für ein jähes Ende sorgen, denn schon eine einzige Drohne kann den kompletten Flugverkehr im Land auf einen Streich lahmlegen! Damit aber aus den kleinen Fluggeräten keine veritable Katastrophe wird, hat der Airport in Schwechat schon vor Längerem ein ausgeklügeltes Abwehrsystem installiert.

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