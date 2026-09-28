„Krone“ kennt Geheimplan für Abwehr von Drohnen

Tausende Passagiere, startende Jets und landende Urlaubermaschinen – über dem Flughafen Wien herrscht fast immer reges Treiben. Doch die unscheinbare Gefahr aus der Luft könnte jederzeit für ein jähes Ende sorgen, denn schon eine einzige Drohne kann den kompletten Flugverkehr im Land auf einen Streich lahmlegen! Damit aber aus den kleinen Fluggeräten keine veritable Katastrophe wird, hat der Airport in Schwechat schon vor Längerem ein ausgeklügeltes Abwehrsystem installiert.