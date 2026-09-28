„Deutschland nur noch Mitläufer im Weltfußball“

„Ton wird sich schnell verschärfen“

Der neue Bundestrainer genieße zwar viel Kredit, müsse aber bald Ergebnisse liefern. „Deshalb muss er jetzt aufpassen: Sollte in den nächsten Spielen weiter keine Besserung eintreten, wird sich der Ton auch ihm gegenüber schnell verschärfen“, meint Effenberg. Anders als im Vereinsfußball könne Klopp nicht einfach einen Spieler für 100 Millionen Euro holen. „Er muss mit dem arbeiten, was ihm die Vereine liefern. Das ist sein Dilemma.“