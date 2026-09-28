Starship-Rakete zur Reise um die Erde gestartet

Am heutigen Montag, 28. September, ist eine Starship-Rakete des US-Raumfahrtunternehmen SpaceX zu einem Flug auf einer Erdumlaufbahn gestartet. Sie hob vom Weltraumbahnhof Starbase in Texas ab und soll 26 Satelitten im Orbit aussetzen.
Die Riesenrakete ist am Montagnachmittag (14:49 Uhr MESZ) erfolgreich gestartet. Ungefähr 275 Kilometer über der Erdoberfläche soll das Starship sechs Umläufe um die Erde absolvieren. Nach einer etwa zehnstündigen Reise ist die kontrollierte Rückkehr mit Wasserung im Pazifik vor der chilenischen Westküste geplant.
Die Rakete soll 26 Satelliten des Netzwerks Starlink im Orbit aussetzen. Diese ermöglichen es den Menschen, selbst an entlegenen Stellen der Erde einen schnellen Zugang zum Internet zu erhalten. Ein Risiko sind allerdings die Starlink-Satelliten im erdnahen Weltraum, die unter anderem den Nachthimmel zunehmend aufhellen können.
SpaceX spricht von einer „aufregenden neuen Phase“ in der Entwicklung der Rakete. Das private Raumfahrtunternehmen postet auf seinem X-Account regelmäßig Videos von dem Testflug. Der Wiedereintritt von Raumfahrzeugen in die dichtere Erdatmosphäre ist heikel. So weist das Magazin Spektrum etwa darauf hin, dass es zu einer enormen Wärmeentwicklung an der Außenseite des Fahrzeugs komme. Ein Hitzeschild solle es vor diesen hohen Temperaturen schützen. Kameras würden den Zustand überwachen.
Hier sehen Sie eines der Videos, das SpaceX von dem Testflug gepostet hat:
Die Starship-Rakete ist 124 Meter hoch und soll bis zu 100 Tonnen ins All bringen können. Sie hat eine 70 Meter hohe Erststufe und eine obere Stufe, die ungefähr 50 Meter misst, und das eigentliche Raumschiff enthält, in dem grundsätzlich Astronautinnen und Astronauten reisen können. Der aktuelle Testflug ist unbemannt. Die Riesenrakete soll künftig sowohl astronomische Flüge zum Mond als auch zum Nachbarplaneten Mars ermöglichen. Das Unternehmen von Tech-Milliardär Elon Musk strebt eine Mondlandung vor Ende 2028 an.
Bei den bisherigen 13 Testflüge flog die Starship-Rakete stets in geringerem Abstand zur Erde. Mehrere Tests endeten mit spektakulären Explosionen. Die Rakete ist wiederverwendbar und kann selbstständig aufrecht wieder auf der Erde landen.
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