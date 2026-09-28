Starship-Rakete zur Reise um die Erde gestartet

SpaceX spricht von einer „aufregenden neuen Phase“ in der Entwicklung der Rakete. Das private Raumfahrtunternehmen postet auf seinem X-Account regelmäßig Videos von dem Testflug. Der Wiedereintritt von Raumfahrzeugen in die dichtere Erdatmosphäre ist heikel. So weist das Magazin Spektrum etwa darauf hin, dass es zu einer enormen Wärmeentwicklung an der Außenseite des Fahrzeugs komme. Ein Hitzeschild solle es vor diesen hohen Temperaturen schützen. Kameras würden den Zustand überwachen.



Hier sehen Sie eines der Videos, das SpaceX von dem Testflug gepostet hat: