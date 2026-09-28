Akademie der Wissenschaften in Kiew zerstört

Ukraine vermeldet Geländegewinne

Die ukrainische Armee hat unterdessen bekannt gegeben, Geländegewinne erzielt zu haben. Brigadegeneral Andrij Biletskyj sagte am Montag, dass seine Truppe ein Gebiet von 51 Quadratkilometern zurückerobert habe. Ziel sei es, den russischen Angriff auf wichtige ukrainische Stützgebiete im Osten des Landes zu erschweren. Insgesamt habe man 176 Quadratkilometer zurückgewonnen. Auch die Angriffe auf russisches Gebiet wurden laut Selenskyj fortgesetzt. Ziel seien Ölanlagen und Rüstungsfabriken gewesen, sagte er. Die Frontlinien sind schon länger festgefahren.