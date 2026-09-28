Autokennzeichen führt Polizei zu Nazi-Sammlung

Kreative Ausreden bei der polizeilichen Vernehmung

Und dann sind da noch mehrere Waffen. Drei werden sichergestellt, darunter laut Anklage ein unbefugt besessenes halb automatisches Gewehr der Marke Anschütz. Bei seiner polizeilichen Vernehmung hatte sich der 66-Jährige noch mit Ausreden versucht. Der Vorfall in Fußach? In der Gegend liege sein Jagdrevier. Er habe sein Fernglas zu Hause vergessen und deshalb durch das Zielfernrohr lediglich eine Krähe beobachtet. „Ich hatte ja in eine völlig andere Richtung geschaut.“ Die NS-Gegenstände? Teilweise Erbstücke. Außerdem sei er Sammler und hege ein „geschichtliches Interesse“. Und das einschlägige Bildmaterial auf dem Handy? Nur zu Recherchezwecken. Er habe wissen wollen, was die Sachen wert sind.